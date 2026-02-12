初のライブBPで左前打、空振り三振、遊ゴロドジャースの佐々木朗希投手は15日（日本時間16日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプ初めて実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板した。打者延べ3人に対して17球を投げ、内容は左前打、空振り三振、遊ゴロだった。最速98.6マイル（約158.7キロ）。「2人目の打者以降はゾーンに積極的に投げ込めましたし、球の強さも良かったので、全体的に順調だと思います」と振り返った