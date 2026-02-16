初のライブBPで左前打、空振り三振、遊ゴロ

ドジャースの佐々木朗希投手は15日（日本時間16日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプ初めて実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板した。打者延べ3人に対して17球を投げ、内容は左前打、空振り三振、遊ゴロだった。最速98.6マイル（約158.7キロ）。「2人目の打者以降はゾーンに積極的に投げ込めましたし、球の強さも良かったので、全体的に順調だと思います」と振り返った。

佐々木はフォーシーム、スプリットに続く“第3の球種”が先発ローテ入りのカギを握っている。「去年投げていたスライダーはあまり良くなかったので、今年はより『ジャイロ回転』に近い、速いスライダーを意識しています」。この新球が威力を発揮した。

全17球のうち空振り3つを奪った。「空振りのほとんどはそれ（新球）だったと思います。曲がり幅や流速によって呼び方は変わるかもしれませんが、今のフォームに対して投げ心地が良いものを選んでいます」。上々の試運転となったようだ。

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）には出場せず、ドジャースで先発ローテ入りに集中する。「健康状態は非常にいいです。フォームに関しても去年よりさらに良くなっていると感じています。今日のブルペンやライブBP（実戦形式の打撃練習）でも、安定してパフォーマンスを出せている手応えがあります」。2年目のブレークへ、意気込みは十分だ。（小谷真弥 / Masaya Kotani）