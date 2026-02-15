冬季五輪の出来事を振り返るミラノ・コルティナ五輪は連日熱戦が行われている。冬季は1924年に第1回大会が開催され、今回で25回目。4年に一度の夢舞台で過去に起きた様々な出来事を振り返る。2014年ソチ大会のフィギュアスケート女子フリーでは、浅田真央が“伝説の4分”をリンクに刻み、列島の涙を誘った。ソチ五輪シーズンの浅田は、グランプリ（GP）シリーズのスケートアメリカ、NHK杯を連勝。GPファイナルも制し、快進撃で