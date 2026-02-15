立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、「検証してみます！」とコメントし、あるメニューの写真を投稿しています。【画像】やば…飯テロだわ…コチラが富士そば公式の「バズれるか」検証メニューの写真です！うまそ！！「バズれる？」検証結果は…公式アカウントは「かつ丼に『七味』を振りかけた画像でバズれるのか……検証してみます！！！！！」とコメント。コメント通り、同店の「かつ丼」に