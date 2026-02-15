明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第2節が14日と15日に行われた。開幕節で6−0の大勝を挙げた徳島ヴォルティスは、ホーム開幕戦でもアルビレックス新潟に4−0で完勝。5分に松田佳大が先制点を挙げると、40分にルーカス・バルセロスのミドルシュートでリードを広げる。さらに52分に宮崎純真、72分には梶谷政仁の追加点が生まれて、2試合10得点無失点の完璧なスタートを飾った。4年ぶりに実現した“福島ダービ