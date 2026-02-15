徳島が2戦10発、新潟に大勝！ 福島ダービーはいわきに軍配…滋賀はJ黒星発進／J2・J3百年構想第2節
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第2節が14日と15日に行われた。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
※（）内は勝ち点／得失点差
■J2・J3百年構想 地域リーグラウンド第2節
▼2月14日（土）
【EAST-A】
ザスパ群馬 0−1 ヴァンラーレ八戸
横浜FC 0−1 ベガルタ仙台
湘南ベルマーレ 4−0 SC相模原
【EAST-B】
RB大宮アルディージャ 3−2 北海道コンサドーレ札幌
ヴァンフォーレ甲府 2−0 AC長野パルセイロ
藤枝MYFC 2−0 松本山雅FC
【WEST-A】
奈良クラブ 1−0 FC今治
▼2月15日（日）
【EAST-A】
栃木SC 1−2 モンテディオ山形
栃木シティ 0−1 ブラウブリッツ秋田
【EAST-B】
いわきFC 3−1 福島ユナイテッドFC
FC岐阜 2−1 ジュビロ磐田
【WEST-A】
FC大阪 2−2（PK戦：5−3） 高知ユナイテッドSC
カマタマーレ讃岐 1−5 カターレ富山
徳島ヴォルティス 4−0 アルビレックス新潟
愛媛FC 2−2（PK戦：3−4） ツエーゲン金沢
【WEST-B】
レノファ山口FC 2−1 レイラック滋賀FC
サガン鳥栖 1−1（PK戦：4−3） ロアッソ熊本
大分トリニータ 2−0 ギラヴァンツ北九州
テゲバジャーロ宮崎 3−1 ガイナーレ鳥取
鹿児島ユナイテッドFC 3−1 FC琉球
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（6／＋4）
2位 山形（6／＋2）
2位 秋田（6／＋2）
4位 湘南（3／＋3）
5位 八戸（3／＋1）
6位 栃木SC（0／−1）
7位 群馬（0／−1）
8位 横浜FC（0／−2）
9位 栃木C（0／−4）
10位 相模原（0／−4）
【EAST-B】
1位 甲府（6／＋5）
2位 いわき（6／＋3）
2位 岐阜（6／＋3）
4位 大宮（6／＋2）
5位 藤枝（3／0）
6位 磐田（2／−1）
7位 長野（1／−2）
8位 札幌（0／−2）
9位 松本（0／−3）
10位 福島（0／−5）
【WEST-A】
1位 徳島（6／＋10）
2位 高知（4／＋2）
3位 富山（3／＋2）
4位 金沢（3／0）
5位 讃岐（3／−3）
6位 新潟（3／−3）
7位 奈良（3／−5）
8位 FC大阪（2／−1）
9位 今治（2／−1）
10位 愛媛（1／−1）
【WEST-B】
1位 宮崎（6／＋3）
2位 熊本（4／＋1）
3位 大分（3／＋2）
4位 鹿児島（3／＋1）
5位 鳥取（3／0）
6位 鳥栖（3／0）
6位 山口（3／0）
8位 琉球（2／−2）
9位 滋賀（0／−1）
10位 北九州（0／−4）
■次節の対戦カード
▼2月21日（土）
【EAST-A】
群馬 vs 山形
湘南 vs 八戸
相模原 vs 秋田
【EAST-B】
大宮 vs 福島
長野 vs 札幌
磐田 vs 松本
藤枝 vs 甲府
【WEST-A】
奈良 vs 愛媛
【WEST-B】
宮崎 vs 鳥栖
琉球 vs 滋賀
▼2月22日（日）
【EAST-A】
栃木SC vs 仙台
横浜FC vs 栃木C
【EAST-B】
岐阜 vs いわき
【WEST-A】
讃岐 vs 新潟
徳島 vs 富山
今治 vs FC大阪
高知 vs 金沢
【WEST-B】
熊本 vs 北九州
大分 vs 鳥取
鹿児島 vs 山口