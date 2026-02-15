赤色灯15日午前0時ごろ、大阪市中央区の繁華街・道頓堀の路上で「人が刺された」と119番があった。大阪府警によると3人が刺され、うち奈良県田原本町、職業不詳の少年（17）が死亡し、他の男性2人も負傷した。刺したとみられる男が逃走しており、府警が行方を追っている。府警によると、男と3人は知人で、直前にトラブルになったとの情報がある。周辺には規制線が張られ、複数の消防車両やパトカーが止まり、騒然となった。2