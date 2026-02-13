【尾張 Anime Expo 2024 Ver.】 2026年8月 発売予定 価格：27,500円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 クレーネルより、2026年8月に発売予定の1/7スケールフィギュア「尾張 Anime Expo 2024 Ver.」。こちらは、Yostarが運営する擬人化艦船美少女×シューティングRPG「アズールレーン」に登場する「尾張」を立体化したものだ。 今