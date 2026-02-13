【尾張 Anime Expo 2024 Ver.】 2026年8月 発売予定 価格：27,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

クレーネルより、2026年8月に発売予定の1/7スケールフィギュア「尾張 Anime Expo 2024 Ver.」。こちらは、Yostarが運営する擬人化艦船美少女×シューティングRPG「アズールレーン」に登場する「尾張」を立体化したものだ。

今回は、2024年7月にロサンゼルスで開催されたイベント「Anime Expo 2024」のために描き下ろされたイラストをモチーフに立体化されている。健康的な肉体美と豊満なボディを強調するような衣装を身につけており、ついつい目が奪われてしまう。ファンなら絶対に手に入れておきたいアイテムだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約280mmだ

褐色の素肌が印象的な、こちらの尾張。綺麗に編み込まれたツインテールの長い髪は膝の辺りまで伸びている。彼女の頭の上にはツノが生えており、こちらも金の装飾が施されているほか、アクセサリーもつけられており賑やかだ。

片方は髪で覆い隠されているが、横長の黄色い目も特徴的である。少し尖った鼻や小さくすぼめた口元も含めて、独特な表情をしている。前髪近くには黒い髪留めがつけられているほか、首にも黒と黄色のアクセサリーを身につけている。

褐色の素肌が健康的に見える

ツノにもアクセサリーがつけられている

こちらは横顔。こちらを見つめているかのようだ

尾張が身につけている衣装は、どちらかというとビキニに近い見た目となっており、胸の部分には「AZUR LANE」の文字が描かれているなど、デザイン的にもスタイリッシュな印象だ。大きなバストに加えてキュッとしまったウエスト周りなど、メリハリの効いたボディも素晴らしい。

見た目はビキニに近い

今にもはち切れそうだ

ウエストの細さに驚かされる

ショートパンツ部分は、スポーティーなビビッドイエローのエナメル衣装となっている。片方の脚だけ網タイツを身につけているなど、左右非対称になっているところもユニークだ。足元はヒールの高いブーツを履いており、こちらも黒と黄色を基調にしたクールなカラーリングになっている。

これぞむっちりとした肉体美！

片方の脚だけ網タイツを履いている

台座部分も衣装に合わせた色合いだ

こちらの「尾張 Anime Expo 2024 Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のアイテムだ。ちなみに予約の受付は2月9日までとなっており、すでに締め切られているところも出てきている。まだ予約できる場合は、早めに手続きを済ませておこう。

【フォトギャラリー】

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.