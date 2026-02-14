ファジアーノ岡山に特別指定選手登録されている法政大MF小倉幸成が14日、J1百年構想リーグ第2節・広島戦に途中出場し、1-1で迎えた後半26分に2枚目のイエローカードで退場処分を下された。ロサンゼルス五輪世代の小倉はU-21日本代表として出場したAFC U23アジア杯後の今年1月30日、2028年から岡山に加入することが内定。今月8日に行われたJ1百年構想リーグ開幕節・福岡戦でJリーグデビューを果たすと、さっそく先制アシストを