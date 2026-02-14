ロス世代期待の法政大MF小倉幸成、岡山でJ1連続先発もイエロー2枚で退場
ファジアーノ岡山に特別指定選手登録されている法政大MF小倉幸成が14日、J1百年構想リーグ第2節・広島戦に途中出場し、1-1で迎えた後半26分に2枚目のイエローカードで退場処分を下された。
ロサンゼルス五輪世代の小倉はU-21日本代表として出場したAFC U23アジア杯後の今年1月30日、2028年から岡山に加入することが内定。今月8日に行われたJ1百年構想リーグ開幕節・福岡戦でJリーグデビューを果たすと、さっそく先制アシストを記録し、プロの舞台で通用するところをアピールしていた。
ところがこの日はJ1強豪の広島に対し、読みを活かしたインターセプトや展開力で持ち味を見せた一方、局面のデュエルではやや遅れた対応が目立つ形に。後半1分、MF川辺駿への足裏タックルで1枚目のイエローカードを受けると、その後、DF山崎大地にスライディングでファウルをした際は注意で済んだものの、同26分に再び川辺に背後からスライディングタックル。2枚目のイエローカードで退場処分となった。
