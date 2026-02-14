最もポピュラーな奨学金は、日本学生支援機構（JASSO）が実施している国の奨学金です。返還が必要な貸与奨学金と返還不要な給付奨学金があります。 いずれも受給するには家計基準（収入・資産）と学力基準の両方を満たす必要があります。本記事では、JASSOの給付奨学金について収入基準のポイントを解説します。 高等教育の修学支援新制度 「返還不要の給付奨学金」と「入学金・授業料減免」をセットにした制