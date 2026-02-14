元櫻坂４６で俳優の菅井友香（３０）が１４日、都内で写真集「たびすがい」（ワニブックス）の発売記念イベント取材会を行った。昨年７月ごろに沖縄・座間味島で撮影。「とてもお天気もよくて、本当に砂浜が真っ白で、テンションが上がっていろんなポーズをした１枚が表紙になった」と明るい表情で振り返った。撮影後、「帰りの飛行機がまさかの石破前総理と一緒の便でびっくりしました」と石破茂前首相に機内で遭遇したこと