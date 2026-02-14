アーセナルはプレミアリーグ第26節でブレントフォードと対戦、1-1のドローとなり勝ち点1を得るにとどまった。2位マンチェスター・シティが迫るなか、痛い足踏みとなった。ブレントフォードのフィジカルの強さに苦戦したアーセナル。失点シーンも得意のロングスロー戦術にやられた形だった。『Daily Mail』は、ファンがコーナーキックのシーンに注目していると伝えている。ブレントフォードがコーナーキックをとったシーンで、ビー