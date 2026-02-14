レアル・マドリードは今季のラ・リーガ23試合消化時点で57ポイントを獲得し、2位に位置。現地時間14日に行われるラ・リーガ第24節では7戦無敗と好調をキープするレアル・ソシエダをホームに迎え撃つ。スペイン『MARCA』によれば、この試合でスペイン代表DFダニ・カルバハルがスタメンに名を連ねる可能性が高いとのこと。ラ・リーガでは5試合連続でベンチ入りしているものの、出場機会がないカルバハルはアルバロ・アルベロア暫定監