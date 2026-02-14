14日未明、磐田市の住宅に複数の人物が押し入り鉢合わせた住人を凶器で殴る強盗事件がありました。警察によりますと、事件があったのは磐田市福田中島の住宅で14日午前3時ごろ、複数の人物が押し入り鉢合わせた住人を凶器で殴りそのまま逃走しました。この家は、母親と息子の2人暮らしで不審な物音に気付いた息子が侵入した人物らと鉢合わせ、棒状のようなもので殴られ軽いけがをしました。逃げた人物らは黒色の上下に目出し帽をか