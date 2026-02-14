末期のうつ病では、日常生活が困難になる程の無気力感や絶望感が強まり、自傷行為や自殺念慮が現れることもあるため、早期発見と適切な治療がとても重要です。本記事ではうつ病の末期症状についてご紹介します。うつ病の末期症状について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。 ※この記事はメディカルドックにて『「うつ病の末期症状（進行した場合の症状）」はご存知ですか？初期症状も解