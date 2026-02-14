スノーボード男子ハーフパイプ決勝ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。平野流佳（INPEX）は4位、平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位で連覇は届かなかった。銀メダルに輝いたスコッティ・ジェームズ（豪州）の母国では判定に不満の声が出ているが、本人は躍動した日本勢を称えた。戸塚は