【モデルプレス＝2026/02/14】テレビ朝日系連続ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（毎週土曜よる11：00〜11：30）が2026年4月4日より放送されることが決定。Snow Manの宮舘涼太が連続ドラマで初の主演を飾る。【写真】宮舘涼太、ハプニング演出で見せた紳士すぎる姿◆宮舘涼太、連ドラ初主演決定この春、オシドラサタデーの4月クールに前代未聞のSFラブコメディー「ターミネーターと恋しちゃったら」が誕生する。主演を務