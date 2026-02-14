人気キャラクター、パペットスンスンが13日深夜のニッポン放送「パペットスンスンのオールナイトニッポンX(クロス)」に出演。Xでトレンド入りするなど大反響を呼んだ。同番組は週替わりパーソナリティーが金曜日を担当しており、2月13日はメーンパーソナリティ―としてスンスンが登場。ショートムービー「パペットスンスン」が放送されているフジテレビ「めざましテレビ」のメインキャスター、井上清華アナウンサーがゲスト出