ミラノ・コルティナオリンピックで、ウクライナのスケルトン男子代表、ウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手が、ロシア侵攻の犠牲となったアスリートたちの姿を描いたヘルメットを競技で着用しようとして、失格となりました。ヘラスケビッチ氏は、IOC（国際オリンピック委員会）の対応を不服として処分の取り消しを求め、スポーツ仲裁裁判所に提訴しました。青井実キャスター：ヘラスケビッチ選手としては「自由の代償を理解してもら