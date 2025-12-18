12月17日、フジテレビは公式サイトで《報道番組『Live News イット!』が、2026年春に全面リニューアル!キーワードは「生活者目線」と「安心感」。そして新たな夕方の顔として、榎並大二郎キャスター、山崎夕貴キャスターの就任が決定した》と、正式に青井実キャスターと宮司愛海（まなみ）アナウンサーの降板を公表した。「NHKを退職した青井氏が同番組のMCに収まったのは2024年4月。それからわずか1年半での降板となりました。