大学生らでつくる若い世代の防犯ボランティア団体｢防犯若武者ベアーズ｣で活動し、この春に卒業などで退会するメンバーの退会式が12日、熊本県警本部で開かれました。 退会式には、ベアーズを退会する14人のうち7人が出席しました。感謝状が贈られた後、生活安全企画課の福岡淳一課長が｢県内の安全安心に尽くした誇りを胸に今後も頑張ってください｣と挨拶しました。｢防犯若武者ベアーズ｣は2010年から続