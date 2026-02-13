小坂製錬 秋田・小坂町 13日午前9時すぎ 秋田県小坂町の小坂製錬の工場で５５歳の男性が鉱物を砕く機械に腕をはさまれた状態で見つかり死亡が確認されました。 警察によりますと、１２日午前１０時半ごろ小坂町の小坂製錬で、鹿角市花輪の原田孝信さん（５５）が鉱物を砕く「破砕機」に右腕をはさまれているのを同僚が見つけました。原田さんは意識のない状態で鹿角市内の病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されまし