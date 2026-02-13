先に飛び出すのは、トム・クルーズの『トップガン マーヴェリック』続編か、ジョニー・デップの『パイレーツ・オブ・カリビアン』続編か。現在、2つの超大作の新作が準備中だ。 『トップガン マーヴェリック』シリーズ3作目となる続編は、は前作監督のジョセフ・コシンスキー、脚本家のアーレン・クルーガーが企画開発を進行中。トム・クルーズも話し合いに参