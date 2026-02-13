『トップガン』『パイレーツ・オブ・カリビアン』続編、企画競争に ─ 「現在は『トップガン』がリード、まもなく脚本が仕上がる」

先に飛び出すのは、トム・クルーズの『トップガン マーヴェリック』続編か、ジョニー・デップの『パイレーツ・オブ・カリビアン』続編か。現在、2つの超大作の新作が準備中だ。

『トップガン マーヴェリック』シリーズ3作目となる続編は、は前作監督のジョセフ・コシンスキー、脚本家のアーレン・クルーガーが企画開発を進行中。トム・クルーズも話し合いに参加しているといい、すでに脚本執筆に着手されている。

一方の『パイレーツ・オブ・カリビアン』は、ハリウッドを離れていたジョニー・デップの復帰が見込まれる注目企画。こちらも脚本執筆が進行中だ。

両シリーズ共に、重鎮プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーがプロデューサーを務めている。『トップガン』か『パイレーツ』か、先に実現するのはどちらかと米に尋ねられたブラッカイマーは、「その2作は競争していますね。どうなるでしょう」と拮抗状態であると返答。「現在だと『トップガン』が若干リードしています」と加えた。

ブラッカイマーは、「まもなく脚本が仕上がる見込み」と『トップガン』の状況も報告した。その後は改稿を経て、ようやくスタジオのゴーサインを得てから製作準備が始まる。お目見えまでにまだ数年は要するだろう。

戦闘機が先に飛び立つか？それとも海賊船の出港が先か？いずれも実現すれば映画界の話題を席巻するビッグプロジェクトだ。続報を楽しみに待とう。

