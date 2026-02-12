巨人は１２日、１軍宮崎キャンプ最終日を迎えた。１０日から３日間の予定で指導した松井秀喜臨時コーチも最終日。全体練習後には、巨人での現役時代にキャンプで使っていた思い出が詰まった「ひむかスタジアム」での２軍を視察し、居残り特打でドラフト６位の藤井健翔内野手らの打撃をチェック。大田泰示２軍打撃コーチとも打撃談義を交わし、午後４時半過ぎまで滞在した。３日間を振り返り「選手の皆さんが非常に意欲的で