【(C)EASL】 比江島とニュービルのダブルエースが躍動 2月11日に『東アジアスーパーリーグ（EASL）』のグループステージ最終戦が行われた。宇都宮ブレックスはホームで台北富邦ブレーブスと対戦し、105-88で完勝。グループ首位でのファイナルズ進出を決めた。 この試合では、アイザック・フォトゥと鵤誠司、星川開聖がロスター外となった。高