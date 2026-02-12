移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。 今回は、通勤電車の中で抱いた違和感が、思いのほか記憶に残り続けているという2人のエピソードを紹介する。 ◆“笑った理由”が伝わらない… 田中悠斗さん（仮名・20代）が今も忘れられない出来事に遭遇したのは、数年前の会社帰りだっ