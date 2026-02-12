『たまごっち』とルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデル ホーム）」が初めてコラボレーションしたアイテムが、2月17日（火）の12時00分からECデパートメントストアの「USAGI ONLINE」で先行販売、2月20日（金）から全国店舗で発売される。またモデル櫻坂46・守屋麗奈を起用した企画ページも公開された。【写真】『たまごっち』×「スナイデルホーム」コラボアイテム一覧“れなぁ”守屋麗奈の着こなしがかわいすぎる