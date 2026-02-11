ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル決勝は11日に行われる。日本勢は、冨高日向子、中尾春香、柳本理乃、藤木日菜の4人全員が進出。予選では、コースの“違和感”にファンが気をもむも、判明した理由に納得の声が上がっている。その違和感はコースに葉っぱが見えていたこと。視聴者にとっては心配の種だった様子で、ネット上では「モーグルコースは草だらけやなちょっとハゲて