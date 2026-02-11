ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル決勝は11日に行われる。日本勢は、冨高日向子、中尾春香、柳本理乃、藤木日菜の4人全員が進出。予選では、コースの“違和感”にファンが気をもむも、判明した理由に納得の声が上がっている。

その違和感はコースに葉っぱが見えていたこと。視聴者にとっては心配の種だった様子で、ネット上では「モーグルコースは草だらけやな ちょっとハゲてきてるし。。」「モーグルの会場、草が見えてる？ 積雪が少ないのかな？」「草が結構見えてる ゲレンデかなり荒れてそう」「世界中から雪を運んであげようよ！」などのコメントが相次いだ。

五輪5大会連続出場した上村愛子氏が10日、中継の解説で理由を説明。「雪がちらついてきているので、太陽の光が届きにくくなっていますね。コブの凹凸がちょっと見えにくくなるんですけど、予選開始の前に松の葉っぱを撒いてくれていたので、選手としては一応コブの凹凸は葉っぱのおかげで見える状態になっていると思います」と話した。コブを示す目印だったようで、決して雪不足ではなかったようだ。

この説明に「コース汚れてるのかなと思ったらコブが見えやすいように松の葉っぱを撒いてるんだと、すげー」「松の葉っぱを撒くことで視認性が良くなると。へぇーーーっ」「所々汚れてるんだろ？って思ってたけど、わざと松の葉っぱ撒いてるのか！」「松の葉っぱ！ 知らなかった！」などと納得の声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）