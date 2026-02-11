香川県広域水道企業団が入る高松市防災合同庁舎 香川県広域水道企業団によりますと、11日、高松市亀水町で水道管から水が漏れ出し、約250世帯に断水や水道水の濁りが発生しました。 11日午前6時半ごろ、監視システムから異常が発見されたため、香川県広域水道企業団の職員が調べたところ、道路から水が漏れているのが見つかりました。 この影響で、午前10時ごろに135世帯を断水にし、午前11時半ごろに漏水補修金具を取り