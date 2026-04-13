事故の現場高松市屋島東町2025年7月 2025年7月、高松市でジャンボタクシーの事故があり、9人が重軽傷を負いました。この事故を受け、四国運輸局はジャンボタクシーを運行していた高松市の「ことでんバス」に対して3月30日付でタクシー車両1台の使用停止と文書警告の行政処分を行いました。 2025年7月1日、高松市の屋島スカイウェイでことでんバスのジャンボタクシーがトンネルの壁に衝突し