当時2歳の子どもを遺棄したとして、香川県丸亀市のホステスの女が逮捕されました。 保護責任者遺棄容疑で逮捕されたのは、丸亀市のホステスの女（22）です。 警察によりますと、女は昨年11月21日午前6時半ごろから午後6時18分ごろまでの間に、当時住んでいた高松市内のアパートの一室に、長女（当時2歳）を放置したまま外出した疑いです。 警察は昨年11月21日、児童相談所から連絡を受けて捜査していました。長女にけがは