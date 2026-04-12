善通寺市長選で無投票で再選した辻村修氏 任期満了に伴う善通寺市長選挙が12日告示され、無所属現職の辻村修さん（64）が無投票で再選しました。 善通寺市出身の辻村さんは、香川県議会議員などを経て前回の市長選で初当選しました。12日午後5時までに辻村さん以外に立候補の届け出がなく、無投票で再選が決まりました。 辻村さんは「1期目の市政運営を強い覚悟で継続し、ゴミの分別収集の民営化や学校の再編に取り組む