Z世代が初対面で交換する連絡先はInstagramのDM、なんてことが話題になるほど人々の生活に浸透したSNSだが、投稿をどの範囲で公開するのか、どんな画像を出しても差し支えないかという点では常に神経をとがらせる必要がある。ライターの宮添優氏が、子供たちの頑張る姿を共有するために使ったSNS投稿が、野次馬や不届き者たちによって炎上した事件についてレポートする。【写真】レオタードで踊ってる姿も不届き者には違って見え