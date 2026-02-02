1月27日、第51回衆院選が公示されたが、今回の選挙では、これまで以上にネットとSNSの重要性が増している。現状の衆院選を巡る「ネットと選挙」の特筆すべきイシューについてここで振り返ってみよう。今回感じるのは、NHKの政見放送よりも、ネットからの情報発信の方がおおいに影響を与えている件である。かつては政見放送で奇天烈なことを言う候補がネットを通じて面白がられたが（でも当選はしない）、今はそうしたオモシロ候