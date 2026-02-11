（新竹中央社）半導体受託生産世界最大手の台湾積体電路製造（TSMC）は9日から10日にかけて熊本県内で開いた取締役会で、前年比46.6％増となる2061億4592万台湾元（約1兆307億3千万円）の賞与（ボーナス）支給を承認した。社員1人当たりの平均支給額は264万元（約1290万円）を超えるとみられる。同社は昨年、高性能計算やスマートフォン、モノのインターネット（IoT）、車載電子プラットフォームでの業績が伸び、総売上高は3兆8090