アトレ新浦安は、2026年2月22日の「ねこの日」に合わせ、「にゃんだふるデイズ」を開催します。保護犬猫譲渡会、保護猫の「親」になれるサービス、そして猫グッズのPOP-UPストアが一度に楽しめるイベント。猫好きにはたまらない7日間の特別企画です！ アトレ新浦安「にゃんだふるデイズ」 開催期間：2026年2月17日（火）〜2月23日（月・祝）会場：アトレ新浦安 1Fガーデンテラス所在地：千葉県浦安市入船1-1-1