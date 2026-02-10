幼稚園や保育園でのお遊戯会や習い事の発表会は、お子さんの日々の頑張りや成長を感じることができる大イベントですよね。仕事や用事の都合をつけて見に行く親は多いでしょう。そうしたなかで先日ママスタコミュニティには「子どもの発表会よりラーメン優先の夫」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんの旦那さんはお子さんの習い事の発表会のときに、ひとりでラーメンを食べに行ったのだとか。『旦那はラーメンを