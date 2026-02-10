スノーボード女子ビッグエアミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝が9日（日本時間10日）に行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。激闘後に日本語で村瀬を祝福したニュージーランドの24歳の一言に、日本のファンも「優しい」「人気でちゃうね」と注目している。3本目に大技トリプルコーク1440を完璧にメークし、感極まった村瀬に駆け寄ったのは、ゾイ・サドフスキシノッ