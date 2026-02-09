ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が９日、沖縄・浦添キャンプで居残り練習を行い、約３０分バットを振り込んだ。早出練習ではティー打撃を行い、隣で打撃練習していた武岡龍世内野手（２４）から助言を求められていた前キャプテン。全体練習ではフリー打撃などで調整し、ランチ後は室内練習に移動して打撃投手を相手に打ち込んだ。室内練習場はちょうど他に練習している選手がおらず、「誰もいないの珍しくない？」と山田。