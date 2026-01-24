19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と館山昌平氏が、ヤクルト・山田哲人について言及した。佐伯氏は「今年のスワローズのイチオシ選手に挙げているんですけど、108試合というところより、他の成績ですよね。ここが、山田選手のレベルでは全然物足りない。打つ、走る、守る、この3つをやってもらわないといけない選手。村上選手が抜けたところで、出てきてもらわなきゃいけない選手