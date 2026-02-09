¹ñºÝ¿Í¸¢ÃÄÂÎ¥¢¥à¥Í¥¹¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï4Æü¡¢Ã¦ËÌ¼Ô25¿Í¤Ø¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯Êó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç´ÚÎ®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤êÂçÎÌÎ®ÉÛ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÈ¿Æ°»×ÁÛÊ¸²½ÇÓ·âË¡¡×¤Ë¤è¤êÌµ»üÈá¤Ê¸·È³¤Ë½è¤»¤é¤ì¤ë¸½¼Â¤¬¤Þ¤¿¤â¤äÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯½©¤Ë¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯ËÌÉô¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¶­¤ËÀÜ¤·¤¿»ü¹¾Æ»¡Ê¥Á¥ã¥¬¥ó¥É¡Ë¤ÎÁ°Àî¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Ç¡¢15ºÐ¤Î¾¯½÷2¿Í¤¬¡¢À¯¼£ÈÈ¼ýÍÆ½êÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î