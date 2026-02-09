2月8日に投開票を迎えた衆議院議員総選挙は自民党の大勝で幕を閉じた。「高市早苗が、内閣総理大臣でいいのかどうか、今、主権者たる国民の皆様に決めていただく、それしかない」。高市総理は1月19日の記者会見で、こう主張していた。 【画像】圧勝で余裕の国際電話をする高市早苗首相 つまり、今回の選挙は高市政権に対して審判を下すという意味合いが強く、国民は高市総理を選んだわけだ。政権運営で今後最大のポイントとなる