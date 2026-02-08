きょう投票の衆議院選挙で、総務省は小選挙区の期日前投票をおこなった人が全国で2701万7098万人だったと公表しました。前回・おととしと比べ、606万人以上増え、過去最多を記録しています。今回の衆院選は解散から投票日まで戦後最短の16日となり、入場整理券が届くのが遅れた自治体もありましたが、すべての都道府県で期日前の投票率は上昇しています。衆議院選挙はきょう、投票日を迎え、午後8時まで投票が行われますが、終了時