中道改革連合に所属する83歳の“超ベテラン政治家”の政治活動継続が波紋を呼んでいる。【写真】重要な国会審議中なのに…“あり得ない態度”をとる元立憲議員落選後に謝罪動画をアップ注目を集めているのが、2月8日に投開票が行われた衆議院選挙で落選した小沢一郎氏だ。「小沢さんはこれまでに当選歴19回を重ねており、今回は2019年に亡くなった元首相の中曽根康弘さんに並ぶ戦後最多となる20回目の当選を目指していました。