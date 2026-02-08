しかしトランプ氏の大統領当選後である昨年7月、米司法省はエプスタイン氏の死因は自殺でありリストはないと公示した。すると陣営を問わず批判があふれた。トランプ大統領の核心支持勢力も背を向け「トランプ大統領もエプスタイン氏の犯罪を知りながら黙認したのではないか」という主張まで提起された。文書公開要求が強まると結局議会での採決を経てトランプ政権は文書を公開した。文書にはトランプ大統領とエプスタイン氏の親密