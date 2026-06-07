お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおと富澤たけしが７日放送のフジテレビ系「かのサンド」に出演。人気お笑いコンビから猛クレームを受けた。サンドの２人と狩野英孝はこの日、日暮里の街を散策。途中からゲストのアンガールズ・田中卓志と山根良顕の２人が加わったが、伊達は会うなり「俺は拍手もしません。知らない。俺、呼んでないもん」といきなりケンカ腰。「俺はアンガールズ好きですよ。あっ、好きでしたが正